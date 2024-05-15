Блінкен зустрівся з представниками громадських антикорупційних організацій в Україні

Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Громадянське суспільство є основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України. Держсекретар Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, та Центру протидії корупції, щоб обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дозволять розблокувати інвестиції приватного сектору, необхідні для відновлення", - зазначила вона.