Блінкен зустрівся з представниками громадських антикорупційних організацій в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва зустрівся з представниками Фундації DEJURE та Центру протидії корупції, щоб обговорити боротьбу з корупцією в Україні
Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Громадянське суспільство є основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України. Держсекретар Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, та Центру протидії корупції, щоб обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дозволять розблокувати інвестиції приватного сектору, необхідні для відновлення", - зазначила вона.
- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
- Блінкен заявив, що майбутня двостороння безпекова угода між США й Україною передбачатиме військову допомогу Києву й сприятиме тому, що вступ України в НАТО "буде швидким і плавним".
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