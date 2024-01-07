Блокуванням кордону Польща втрачає серйозну конкурентну перевагу і велику долю бізнесу, - нардепка Клименко

Про це вона сказала в етері Еспресо.

За словами Клименко, найкоротший, найшвидший і найдешевший шлях транзиту пролягає через Польщу.

"Логістичні компанії, експортери, імпортери не стоять на місці, шукають інші шляхи й при відкритті ще, скажімо, розширення морського коридору і будівництві доріг, наприклад, у Румунії, мосту в Молдові. Тобто цей весь вантажопотік переорієнтується на інші країни й інші країни будуть отримувати доходи, не поляки. Тому це дуже вагомий аргумент при розмовах з поляками, це треба сідати, обговорювати та пояснювати, що ви ж розумієте, якщо логістика вся піде, наприклад, через Румунію, то й експорт/імпорт піде з Румунії, а не з Польщі", - підкреслює нардепка.

Водночас вона наголосила, що транспортний коридор, який будують через Румунію, зараз має невелику пропускну спроможність: "Але, знову ж таки, ми розуміємо, що чим ширше буде морський коридор, то в принципі питання транзиту через Польщу і через Європу зникне саме по собі. Тому для нас тоді немає іншого виходу, як пробивати собі військовим шляхом морський коридор".

Також Клименко підкреслила, що це питання не заробітку для України, а можливості життя для 400 млн людей по всьому світу, адже наша країна доставляє зерно в Африку та Азію.

"Поляки втрачають серйозну конкурентну перевагу і, як я сказала, транзити при постійних блокуваннях і не впевненості багато бізнесів, вантажоперевізників просто переорієнтують на ті шляхи через Румунію, Молдову - і Польща просто втратить велику долю бізнесу і можливості, які в них були", - додала народна обраниця.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками та запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

18 грудня кордон у Дорогуську знову заблокували протестувальники. Зазначалося, що до акції також приєднаються польські фермери, в яких також є певні вимоги.