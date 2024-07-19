Частина Сум буде без світла понад половину доби щодня
Частина міста Суми залишатиметься без світла до 18 години поспіль
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
Він заявив, що внаслідок аварії на двох кабельних лініях, що сталася в районі проспекту Перемоги, абоненти залишатимуться без електрики близько 14-18 годин.
Дрозденко додав, що ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії.
- У суботу, 20 липня, в Міненерго повідомили, що обмежень споживання електроенергії в Україні буде менше.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергетичній системі України поліпшиться найближчим часом.
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