Частина Сум буде без світла понад половину доби щодня

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Він заявив, що внаслідок аварії на двох кабельних лініях, що сталася в районі проспекту Перемоги, абоненти залишатимуться без електрики близько 14-18 годин.

Дрозденко додав, що ремонтні бригади працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків аварії.