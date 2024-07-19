Міністр енергетики Галущенко розповів, коли поліпшиться ситуація в енергосистемі

Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", - запевнив Галущенко.

За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

"У нас побудована ремонтна кампанія таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані. Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - наголосив голова Міненерго.

Галущенко додав, що спеціалісти Енергоатому роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.