Міністр енергетики Галущенко розповів, коли поліпшиться ситуація в енергосистемі
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергетичній системі України поліпшиться найближчим часом
Про це він повідомив під час години запитань до уряду.
"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", - запевнив Галущенко.
За його словами, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.
"У нас побудована ремонтна кампанія таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані. Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - наголосив голова Міненерго.
Галущенко додав, що спеціалісти Енергоатому роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки.
- У суботу, 20 липня, в Міненерго повідомили, що обмежень споживання електроенергії в Україні буде менше.
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