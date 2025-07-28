Частка зброї й техніки вітчизняного виробництва в закупівлях АОЗ за сім місяців зросла до 71,4%
Міністерство оборони України проінформувало про суттєве зростання обсягів закупівель озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва
Про це інформує Міністерство оборони України.
Згідно з повідомленням, за період із січня по липень 2025 року Агентство оборонних закупівель України (АОЗ) суттєво збільшило замовлення на користь українських виробників — на 158 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Це дозволило підвищити частку вітчизняної зброї та техніки у структурі закупівель АОЗ.
"Завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%", - підсумували в Міноборони.
- Міністерство оборони України допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників.
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