Міноборони допустило до експлуатації систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників
Міністерство оборони України допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Зазначається, що ці лазерні тренажери – сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7. Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет.
"Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7. Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем", - розповіли в Міноборони.
Там додали, що пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його в комплексні навчальні рішення.
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