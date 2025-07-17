Міноборони спростило правила використання БПЛА на період воєнного стану
Міноборони затвердило зміни до ключових наказів про використання БПЛА. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та протягом трьох місяців від його припинення
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Тепер більшість дронів, зокрема легкі та одноразові, не підпадають під старі норми державної авіації, їх не треба реєструвати, а оператори не мусять проходити обов’язкову медичну комісію. Достатньо наказу від командира частини, щоб отримати дозвіл на керування.
У відомстві пояснюють: такі зміни продиктовані умовами сучасної війни, де кількість, типи та технології дронів змінюються дуже швидко. Старі правила не тільки заважали, а іноді й створювали небезпеку, як-от вимога вказувати контакти оператора на корпусі дрона.
"Норми зробили відповідними до реалій сучасної війни. Ухвалені до повномасштабного вторгнення накази містили правила, які неможливо виконати через високу інтенсивність бойових дій, велику кількість різних типів БпАК, швидку зміну технологій їхнього використання. Деякі з них не просто не відповідали реальності, а й були небезпечні. Наприклад, існувала вимога розміщувати на безпілотниках контактні дані операторів", - сказала Юлія Марушевська, керівниця Офісу змін МОУ.
У відомстві зазначили, що ці зміни ініціювали військові, а розробило рішення Міністерство оборони разом з авіаційним управлінням та командуванням безпілотних сил.
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