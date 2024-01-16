Через блокування кордону вартість транспортування української агропродукції зросла на 15-20%
У Мінагрополітики підрахували, що через блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та Румунії вартість перевезення української агропродукції зросла на 15-20%
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Мінагрополітики Маркіян Дмитрасевич.
"Основні втрати - це стосується транспортних витрат, оскільки кожен день простою коштує грошей, ціни зросли на 15-20%. Також потрібно враховувати стан наших перевізників-водіїв. Зараз не найкращі погодні умови – не найприємніше стояти в чергах як на румунському, так і на польському кордоні", – сказав чиновник.
За його словами, причина блокування на західних кордонах не пов’язана з Україною – румунські фермери просто вимагають збільшення підтримки від уряду.
Дмитрасевич також зазначив, що Україна зараз не імпортує в Румунію пшеницю, ріпак, соняшник і кукурудзу, а перевозить цю продукцію транзитом до портів.
Що відомо про блокування кордону
Протести польських фермерів розпочалися у вересні 2023 року. Аграрії пояснили це тим, що зерно з України йде не транзитом, а продається в Польщі, через що внутрішня ціна на збіжжя знизилася на 20-30%.
У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині - Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.
Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною.
Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.
А 15 січня румунські фермери заблокували вже два пункти пропуску.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.56Продаж 42.59
- Актуальне
- Важливе