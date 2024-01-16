Через блокування кордону вартість транспортування української агропродукції зросла на 15-20%

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови Мінагрополітики Маркіян Дмитрасевич.

"Основні втрати - це стосується транспортних витрат, оскільки кожен день простою коштує грошей, ціни зросли на 15-20%. Також потрібно враховувати стан наших перевізників-водіїв. Зараз не найкращі погодні умови – не найприємніше стояти в чергах як на румунському, так і на польському кордоні", – сказав чиновник.

За його словами, причина блокування на західних кордонах не пов’язана з Україною – румунські фермери просто вимагають збільшення підтримки від уряду.

Дмитрасевич також зазначив, що Україна зараз не імпортує в Румунію пшеницю, ріпак, соняшник і кукурудзу, а перевозить цю продукцію транзитом до портів.

Що відомо про блокування кордону

Протести польських фермерів розпочалися у вересні 2023 року. Аграрії пояснили це тим, що зерно з України йде не транзитом, а продається в Польщі, через що внутрішня ціна на збіжжя знизилася на 20-30%.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині - Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.

А 15 січня румунські фермери заблокували вже два пункти пропуску.