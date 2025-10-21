Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає

Зіновія Воронович
21 жовтня, 2025 вiвторок
16:37
Економіка каса банку

Попри ворожі обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова та Дніпра та інших міст чергові відділення, передбачені мережею POWER BANKING працюють у стандартному режимі

Зміст

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, передає Еспресо.

"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є "черговими" – тобто приєднаними до мережі POWER BANKING, що гарантує їх безперебійну роботу. А відтак банківська система має достатній рівень захисту на випадок можливих блекаутів незалежно від локації", – каже  Сергій Мамедов.

Він зазначає, що комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг, які надавало конкретне відділення у "нормальному"  режимі.

За словами Сергія Мамедова, у містах, що вже тривалий час перебувають під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру, завдяки роботі енергетиків поступово вдається усунути наслідки ударів і повернути звичний ритм життя. Водночас ситуація залишається крихкою й важкопрогнозованою, тому банки по всій країні продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.

Як дізнатись, чи входить відділення банку до мережі  POWER BANKING

POWER BANKING  – це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які працюють та надають необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту. На сьогодні мережа налічує близько 2 400 відділень. Вони забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

За даними НБУ, наразі близько 75% всіх відділень мережі  POWER BANKING  припадає на системно важливі банки, чверть – на відділення інших банків.

Дізнатись, які відділення банків у вашому працюють під час блекауту, можна за цим посиланням. Тут є інтерактивна карта, а також можливість завантажити список відділень, аби мати під рукою на випадок, якщо не буде зв’язку.

Мапа відділень мережі POWER BANKING, фото: НБУ

"Відділення мережі POWER BANKING працюватимуть у максимально наближеному до стандартного форматі. Перелік їхніх послуг зазначено на сайті. Проте, зважаючи на можливу тривалу відсутність зв’язку, певні операції банки зможуть надавати лише власним клієнтам. Водночас найзатребуваніші послуги, такі як отримання готівки, здійснення платежів тощо, будуть доступні без обмежень усім клієнтам", – попереджають в НБУ.

Важливо: у більшості відділень мережі POWER BANKING запроваджено ініціативу "банкоматного національного роумінгу". Його мета – надати українцям можливість у будь-якому банкоматі будь-якого банку зняти зі своєї платіжної картки суму грошей, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу. До цієї ініціативи вже долучилися такі банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, ПУМБ, Укргазбанк, СЕНС БАНК, ТАСКОМБАНК, Універсалбанк, Кредобанк, Банк Південний, ОТП банк.

У середньому йдеться про суму від 10–20 тис. грн на операцію/добу. 

