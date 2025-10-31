Через санкції дефіцит бюджету РФ наступного року становитиме щонайменше $100 млрд, - Зеленський

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками наради щодо санкцій на компанії РФ.

"Ми розуміємо, що це (санкції – ред.) може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 млрд доларів. Тут в нас різна аналітика: є (інформація - ред.) - до 100 млрд, це більш скептично, Міністерство закордонних справ (дає - ред.) більш позитивний для нас (прогноз - ред.) - там 130 млрд", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо, аби країни, які досі купують російські енергоносії, поступово скорочували ці обсяги або повністю відмовлялися від торгівлі з країною-агресором.

Він звернув увагу, що Китай залишається найбільшим імпортером російських енергоресурсів, закупивши нафти на суму близько 120 млрд доларів.

Водночас глава держави відзначив країни, які зменшили або повністю припинили імпорт російських енергоносіїв.

"Канада, Британія, Австралія, Японія – це ключові наші партнери, які максимально зменшили, або аж до нуля імпорт з РФ", - наголосив Зеленський.

Натомість, за його словами, Індія, Китай, Туреччина та країни Центральної Азії навпаки — збільшили торговельні обсяги з РФ.

Президент також висловив сподівання, що після набуття чинності нових американських санкції 20 листопада, партнери не будуть робити винятків.

"Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект, ми також будемо цим займатися", - підкреслив Зеленський.

На його переконання, обмежити російські фінанси важливо для того, щоб військовий бюджет РФ не мав грошей на війну.

"За нашими даними, вони розраховують на бюджет (мова про гроші на війну – ред.) в наступному році 210 млрд. Ми бачимо — і від Служби безпеки, і від зовнішньої розвідки, — де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило", - заявив глава держави.