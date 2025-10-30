Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у РФ становить від 18% до 20% — це надзвичайно великі цифри", – поінформував він.

За словами Юсова, росіяни розмістили засоби ППО у всіх своїх великих містах та довкола стратегічно важливих обʼєктів.

Також педставник розвідки підкреслює: для захисту військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів від українських далекобійних ударів Москва поєднує застарілі радянські зразки з технікою, яку видає за "новітню".

"Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні — ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 "вітязь", – пояснив Юсов.