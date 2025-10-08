Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

З початку серпня Москва збільшила експорт сирої нафти морським шляхом, однак виробництво пального на території РФ значно зменшилось, через атаки українських дронів по НПЗ.

Зазначається, що у самій Росії зростає занепокоєння щодо забезпечення паливом, водночас експорт сирої нафти збільшився через перенаправлення необробленої сировини, але ключові порти вже працюють на межі своїх можливостей.

За інформацією видання, порти, через які Росія, ймовірно, експортує перенаправлену нафту — Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ — або вже працюють на межі потужностей, або не здатні збільшити обсяги через пошкодження інфраструктури внаслідок українських ударів.

Спостереження за танкерними перевезеннями показують зростання експорту на 435 тисяч барелів на добу, що перевищує середньосезонні показники.