Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
У Росії впало виробництво пального, проте зріс експорт сирої нафти через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах
Про це повідомляє Bloomberg.
З початку серпня Москва збільшила експорт сирої нафти морським шляхом, однак виробництво пального на території РФ значно зменшилось, через атаки українських дронів по НПЗ.
Зазначається, що у самій Росії зростає занепокоєння щодо забезпечення паливом, водночас експорт сирої нафти збільшився через перенаправлення необробленої сировини, але ключові порти вже працюють на межі своїх можливостей.
За інформацією видання, порти, через які Росія, ймовірно, експортує перенаправлену нафту — Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ — або вже працюють на межі потужностей, або не здатні збільшити обсяги через пошкодження інфраструктури внаслідок українських ударів.
Спостереження за танкерними перевезеннями показують зростання експорту на 435 тисяч барелів на добу, що перевищує середньосезонні показники.
- 3 жовтня безпілотники СБУ уразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез". Після удару БПЛА над НПЗ у небо піднявся густий чорний дим. На підприємстві провели евакуацію, а міська влада Орська закликала населення зберігати спокій.
