Головна Економіка "Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу

"Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу

Дар'я Куркіна
7 серпня, 2025 четвер
15:21
Економіка криптовалюта

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом в Україні, назвавши це "червоною лінією"

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю РБК-Україна.

"Нам важливо, щоб були чітко дотримані наші "червоні лінії". Віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом, не можуть підважувати жодним чином ефективність наших монетарних інструментів. Жодного трансферу монетарних повноважень та підважування спроможностей Національного банку з огляду на легалізацію віртуальних активів не повинно відбуватися", – заявив Пишний.

Водночас він наголосив на тому, аби криптовалюта та інші віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень, які ввели під час воєнного стану для збалансування грошово-кредитного ринку та забезпечення достатнього рівня золотовалютних резервів.

 "Червоною лінією" для нас буде наступне – тільки гривня є законним платіжним засобом на території України", – підкреслив глава НБУ.

  • Також Пишний висловив сподівання, що Україна перейде на "шаги" до 2 вересня 2026 року, а можливо, й цьогоріч.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
НБУ
Технології
криптовалюта
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
16:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом та Макроном щодо мирного процесу
16:01
OPINION
Війну легко почати, але надзвичайно важко завершити
15:49
Оновлено
путін трамп
Путін назвав ОАЕ одним з ймовірних місць для переговорів з Трампом та припустив можливість зустрічі із Зеленським
15:48
Рідкісне перше видання "Гобіта", випадково знайдене під час прибирання будинку, продали за $57,7 тис.
15:30
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
14:58
Перший візит з початку повномасштабної війни: глава МЗС Румунії Цою прибула до Києва та зустрілася зі Стефанчуком
14:45
Оновлено
Олексій Чернишов
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, призначений Чернишову
14:29
на фото президент України Володимир Зеленський
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду
14:18
Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру
14:16
ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
14:00
OPINION
Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності
13:51
У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника
13:51
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
13:32
Оновлено
Поліція затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі харчування в Черкасах
13:25
Леонід Пасічник
СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику
13:07
Ексклюзив
путін Віткофф
Якби вдалося досягнути проривного прогресу, якась інформація вже просочилася б, - міжнародник Несвітайлов про зустріч Віткоффа з Путіним
13:06
Оновлено
НПЗ
Генштаб підтвердив успішні удари по Афіпському НПЗ й інших важливих об’єктах у РФ
12:50
З вересня всі працівники ТЦК носитимуть бодікамери, за порушення передбачено відповідальність, - Шмигаль
12:48
мобілізація в Україні
"Не навчені комунікувати з цивільними": військова омбудсменка Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
12:40
З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
12:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вранці 7 серпня запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
12:18
штучний інтелект
Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах
12:11
Данило Гетманцев
Понад 72% держпідприємств не працюють або є фантомами, – Гетманцев
12:00
OPINION
Лише президентство Трампа дає Путіну шанс повернутися на геополітичну арену
12:00
Оновлено
Фільми про Білий дім
Рубіо розповів, коли Трамп ухвалить рішення, чи вводити вторинні санкції проти РФ
11:51
МВФ
Нинішній формат співпраці з МВФ більше не відповідає реаліям війни, – голова НБУ
11:32
Кінофестиваль Svitlo оголосив програму, до якої увійшли 30 українських і зарубіжних стрічок
11:17
Андрій Пишний
Коли в Україні замінять "копійки" на "шаги": голова НБУ назвав можливу дату
11:11
погода, серпень, літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям у п’ятницю, 8 серпня
10:55
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
10:48
Ексклюзив
"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
Більше новин
