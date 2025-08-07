"Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу
Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом в Україні, назвавши це "червоною лінією"
Про це він розповів в інтервʼю РБК-Україна.
"Нам важливо, щоб були чітко дотримані наші "червоні лінії". Віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом, не можуть підважувати жодним чином ефективність наших монетарних інструментів. Жодного трансферу монетарних повноважень та підважування спроможностей Національного банку з огляду на легалізацію віртуальних активів не повинно відбуватися", – заявив Пишний.
Водночас він наголосив на тому, аби криптовалюта та інші віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень, які ввели під час воєнного стану для збалансування грошово-кредитного ринку та забезпечення достатнього рівня золотовалютних резервів.
"Червоною лінією" для нас буде наступне – тільки гривня є законним платіжним засобом на території України", – підкреслив глава НБУ.
- Також Пишний висловив сподівання, що Україна перейде на "шаги" до 2 вересня 2026 року, а можливо, й цьогоріч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.74
- EUR Купівля 48.06Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе