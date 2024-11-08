Для впровадження реформ у сфері енергетичної та кліматичної політики: в Україні запрацював Офіс зеленого переходу

Про це повідомляє Міністерство економіки.

На відкритті офісу були присутні перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс.

У Міністерстві зазначили, що офіс працюватиме як незалежний консультативно-дорадчий орган при Мінекономіки, що допомагатиме впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України.

Сторони також підписали Меморандум між МЗС, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії та Мінекономіки щодо налагодження посиленої співпраці для впровадження Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року.

"Ми очікуємо, що цей офіс підтримуватиме зусилля Міністерства економіки із впровадження політики у сфері енергетики й клімату та тих кроків, які потрібні для вступу в ЄС й досягнення наших цілей декарбонізації", - зазначила Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року є дорожньою картою, яка об'єднує всі кліматичні та енергетичні політики. Він спрямований на системну трансформацію української економіки та є частиною євроінтеграційного процесу.