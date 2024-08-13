Уряд затвердив Нацплан дій з відновлюваної енергетики до 2030 року
Кабінет міністрів України під час засідання 13 серпня затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Прем'єр-міністр України зазначив, що Нацплан чітко корелюється з європейськими нормами та стандартами.
"Він спрямований на те, щоб до 2030 року довести частку "зеленої" енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%", - відзначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр також зазначив, що Національний план дій передбачає 38 заходів, індикатори виконання та визначає відповідальних.
Кабмін впровадив практику пілотних аукціонів на розподіл квот підтримки виробників ВДЕ
Крім того, уряд на засіданні 13 серпня ухвалив документ, яким впроваджується практика пілотних аукціонів щодо розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
"Йдеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції. Ми тестуємо систему "зелених" аукціонів, щоб у 2025 році запустити її на повну силу", - сказав Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проєктів у цій сфері.
- Кабмін на засіданні 9 серпня затвердив постанову, якою прибрав непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання в Україну.
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