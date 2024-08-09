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Уряд спростив ввезення енергетичного обладнання в Україну: Шмигаль розповів деталі

Юлія Юліна
9 серпня, 2024 п'ятниця
16:38
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Кабмін на засіданні 9 серпня затвердив постанову, якою прибрав непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання в Україну

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

"Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів. Це спрощення процедури, аби необхідне обладнання для нашої енергетики максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну", - сказав він.

Очільник уряду нагадав, що раніше Верховна Рада скасувала ввізне мито й ПДВ на енергообладнання.

Також Кабмін ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях і школах. Ідеться насамперед про сонячні панелі на дахах, а також установки зберігання енергії.

"Це завдання як для міністерств,  так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", — наголосив Шмигаль.

Окремо він згадав про Чернігівщину, де уряд працює над підвищенням обсягів генерації електроенергії.

"Маємо проєкт, який дасть змогу збільшити таку генерацію на додаткові 50 МВт, що для області є суттєвим ресурсом. Ведемо перемовини з партнерами для забезпечення необхідного фінансування", - резюмував прем'єр.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку.

26 липня очільник Укренерго Кудрицький заявив про поліпшення ситуації в енергосистемі. За його словами, серед причин – спад спеки й вихід із ремонту об'єктів генерації.

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Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
Енергетика
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