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Очільник Укренерго про можливі вимкнення світла взимку: "Не можемо собі дозволити бути оптимістами"

Юлія Юліна
26 липня, 2024 п'ятниця
16:32
Енергетика електроенергія

Енергетики готуються до найгірших сценаріїв узимку, проте станом на зараз ситуація в енергосистемі з низки причин поліпшується

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Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, причинами поліпшення ситуації в енергосистемі передусім є спад спеки й вихід із ремонту об'єктів генерації.

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів, і зараз дійсно ситуація поліпшилася. Це пов’язано передусім із тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит", - сказав Кудрицький.

"Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит можу бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів", - додав він.

При цьому очільник Укренерго не взявся прогнозувати, наскільки складною буде ситуація взимку, адже ніхто не знає, до яких ще злочинів вдасться РФ.

"Чесна відповідь полягає в тому, що ніхто не знає, що буде робити наш ворог і наскільки успішними будуть його атаки. Тому нам треба відштовхуватися від того, що ми повинні максимізувати свою готовність – електростанцій, мереж, громад, забезпечення, наприклад, резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури в містах зокрема, ну й на побутовому рівні те, що ми можемо зробити у своїй власній оселі", – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що Укренерго завжди прораховує найгірші сценарії.

"Ми не можемо собі дозволити бути оптимістами. Ми повинні готуватися як оператор енергосистеми до складних сценаріїв", – резюмував він.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

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