Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка До 700 тис. на втілення проєктів: Мінветеранів оголосило конкурс для громадських організацій

До 700 тис. на втілення проєктів: Мінветеранів оголосило конкурс для громадських організацій

2 липня, 2024 вiвторок
14:42
Економіка ветеран

Міністерство у справах ветеранів України оголосило конкурс для громадських об’єднань ветеранів війни: вони можуть отримати до 700 тисяч гривень на втілення власних проєктів

Зміст

Про це інформує Мінветеранів. 

Вказано, що в конкурсі можуть взяти участь громадські організації (об’єднання і спілки) у випадку, якщо їхня діяльність пов'язана з формуванням оборонної свідомості та громадянської стійкості. Наприклад, якщо вони організовують заходи військово-патріотичного виховання у рамках підготовки громадян до національного спротиву або інформаційно-просвітницькі, виховні заходи та кампанії з питань військово-патріотичного виховання. 

До участі в конкурсі також можуть подаватися ГО, які займаються популяризацією історії українського опору російській агресії, а також інформації про подвиги ветеранів війни при захисті України. Такі організації можуть видавати книги та інші друковані видання, виробляти фільми, створювати виставки. 

Конкурсні пропозиції мають відповідати певним вимогам. 

"Загальнодержавні програми повинні бути реалізовані на території не менш як третини регіонів України та забезпечувати залученість ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України", - йдеться у повідомленні. 

Водночас самі організації мають бути неприбутковими та зареєстрованими відповідно до вимог законодавства. Також вони мають бути утворені з метою захисту прав і свобод, реалізації інтересів ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів та військових.

Заявку можна подати в системі "Е-Конкурси" на платформі ВзаємоДія  до 23:59 21 липня 2024 року.

  • Віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Дмитро Олексієнко висловив свої думки щодо створення нового законопроєкту, який стосується підприємництва серед ветеранів. Він вважає, що до розробки законопроєкту потрібно долучити Мінфін і Мінекономіки. 

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
29 червня, 2024 субота
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
Дмитро Лиховій
Автор Дмитро Лиховій
1 липня, 2024 понедiлок
Закон про мобілізацію починає працювати
Богдан Кротевич
30 червня, 2024 неділя
Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 липня
16:04
OPINION
Борис Бабін
ОБСЄ нарешті заговорила про російських шпигунів усередині
15:56
Франція
У Франції дві партії відкликали деяких кандидатів із виборів парламенту, щоб завадити ультраправим перемогти
15:50
дрон, БПЛА
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на мирну жительку
15:37
Віктор Орбан
Орбан у Києві запропонував Зеленському "подумати, чи не можна зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією"
15:37
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Херсону з реактивної артилерії: вбили співробітницю держустанови, поранили 10 людей
15:32
митники затримали опудало птаха та череп з рогами
Мають наукову цінність: митники затримали опудало птаха та череп з рогами, які намагались незаконно вивезти в США
15:30
Проєкт комп"ютерізації шкіл за підтримки Тайваню Leave no one behind -
Проєкт комп’ютеризації шкіл за підтримки Тайваню: на участь подалися 143 школи із трьох областей
15:29
депортація дітей
Росіяни змушують українців під час допитів записувати відео на підтримку "СВО", - Спротив
15:21
Оновлено
Шольц під час зустрічі з Туском у Варшаві анонсував глибшу співпрацю з Польщею для підтримки України
15:08
Оновлено
Володимир Зеленський та Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан приїхав до Києва та зустрівся з Зеленським: про що говорили
15:06
Інтерв’ю
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
"Росія буде ворожою до України навіть після війни", — професор НаУКМА Євген Хлобистов
14:50
Оновлено
Удар РФ по Харкову 30 червня 2024 року
Удар РФ по Харкову 30 червня: 7 людей досі в лікарні. Синєгубов розповів про стан постраждалих
14:32
Курськ
У російському Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, горить військова база
14:11
новини Львівщини
Українські пілоти уразили ворожий склад боєприпасів у Криму
14:03
OPINION
Тарас Загородній
Вимоги Орбана: Цю туфту в жодному разі не можна допускати
14:00
Ексклюзив
КНДР погодилася з росіянами, це офіційний вступ у війну проти України, - офіцер ЗСУ Лапін
13:54
тюрма
За 100 тис. руб. готував повітряні удари по залізничних станціях: агенту РФ дали 15 років тюрми
13:50
спека
Дощі з грозами та температурні контрасти: прогноз погоди від Наталки Діденко на 3 липня
13:45
Нідерланди
Новий уряд Нідерландів склав присягу
13:33
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Поява F-16 - це захист міст від КАБів і ракет тактичної авіації РФ, - Defense Express
13:28
Пресреліз
Еспресо логотип
“Еспресо” вимагає повернення в цифру: справу розгляне Верховний суд
13:20
Розвідка Британії пояснила, навіщо Росія відправляє тисячі мігрантів на війну проти України
13:18
На фото: Андрій Лузан
Комік з "Левів на джипі" Андрій Лузан заявив про намір мобілізуватися
13:18
Світовий банк
Світовий банк визначив Україну як державу з рівнем доходу вище за середній
13:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 липня: скільки коштують долар та євро
12:56
Вікторія Спартц
Конгресвумен з України Спартц звинуватили в незаконному перевезенні пістолета на шляху до ПА ОБСЄ
12:48
"Зеленська купила спорткар за гроші з допомоги США": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 2 липня
12:41
Остап Сливинський
Збірка українського поета Сливинського потрапила у шортлист Премії Волкотта у США. Раніше її отримав Жадан
12:34
Гройсман
У Росії заочно заарештували українських ексміністрів Гройсмана, Клімкіна і Шлапака
12:30
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Щоб не стояти в черзі: Міноборони пояснило, як згенерувати військовий документ у Резерв+
12:24
електроенергія, графіки відключень
Цілодобові графіки відключень та імпорт з 5 країн: ситуація в енергосистемі станом на 2 липня
12:22
Київ
Киян попередили про високу концентрацію в повітрі небезпечних речовин 2 липня
12:02
OPINION
Віталій Портников
Російський вирок для Гордона
11:54
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
11:52
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив телефоном із Рютте, якого обрали новим генсеком НАТО
11:49
Ексклюзив
армія КНДР
"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті
11:47
Міллі Алкок
Володарка "Оскара" Джуліанна Мур і зірка "Дому дракона" Міллі Алкок зіграють у серіалі Netflix "Сирени"
11:46
Карло Формоза
Італія призначила нового посла в Україні
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Орбан їде до Києва вперше за два роки, а Зеленський просить дозволу США на удари по російських аеродромах. Акценти світових ЗМІ 2 липня
11:18
На Донеччині через ворожі обстріли впродовж доби загинули 4 людини, ще 27 постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV