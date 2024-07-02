До 700 тис. на втілення проєктів: Мінветеранів оголосило конкурс для громадських організацій

Про це інформує Мінветеранів.

Вказано, що в конкурсі можуть взяти участь громадські організації (об’єднання і спілки) у випадку, якщо їхня діяльність пов'язана з формуванням оборонної свідомості та громадянської стійкості. Наприклад, якщо вони організовують заходи військово-патріотичного виховання у рамках підготовки громадян до національного спротиву або інформаційно-просвітницькі, виховні заходи та кампанії з питань військово-патріотичного виховання.

До участі в конкурсі також можуть подаватися ГО, які займаються популяризацією історії українського опору російській агресії, а також інформації про подвиги ветеранів війни при захисті України. Такі організації можуть видавати книги та інші друковані видання, виробляти фільми, створювати виставки.

Конкурсні пропозиції мають відповідати певним вимогам.

"Загальнодержавні програми повинні бути реалізовані на території не менш як третини регіонів України та забезпечувати залученість ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України", - йдеться у повідомленні.

Водночас самі організації мають бути неприбутковими та зареєстрованими відповідно до вимог законодавства. Також вони мають бути утворені з метою захисту прав і свобод, реалізації інтересів ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів та військових.

Заявку можна подати в системі "Е-Конкурси" на платформі ВзаємоДія до 23:59 21 липня 2024 року.