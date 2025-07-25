"Дозволять відкрити експортний потенціал": директор УКР АРМО ТЕХ про пакет законопроєктів Defence City

Про це в ефірі Еспресо заявив директор компанії виробника броньованої техніки УКР АРМО ТЕХ Геннадій Хіргій.

"Дуже з задоволенням прочитав, що ці ініціативи вже на розгляді в парламенті, що ці ініціативи на столі, як то кажуть, тому що наразі весь військово-промисловий комплекс - це потяг для нашої економіки.І це передова наша галузь, яка наразі і допомагає нашій економіці зростати", - сказав він.

Хіргій сказав, що потрібно всіма силами допомагати підприємствам військово-промислового комплексу.

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"Дуже радий, що держава дивиться, законотворці дивляться в цьому напрямку. І там дійсно є дуже багато гарних речей в цьому пакеті законопроєктів. Будемо дивитись, як воно буде працювати на ділі, але це дуже гарний поштовх і гарна новина, що ми рухаємось в цьому напрямку. Крім того, цей ці законопроєкти дозволять швидше налагодити та відкрити наш експортний потенціал, контрольовано здійснювати експорт та відкривати спільні підприємства України і Європи", - підсумував підприємець.

Що таке Defence City

У червні 2025 року до Верховної Ради подали пакет із чотирьох законопроєктів, який передбачає створення спеціального правового режиму для підтримки оборонно-промислового комплексу України.

Законопроєкти передбачають зміни до Податкового, Митного, Бюджетного, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.

Вони, зокрема, передбачають створення переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство оборони України. До 1 січня 2036 року резиденти Defence City будуть звільнені від сплати податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку.

Для цих компаній зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їхніх працівників.

Крім того, пропонується створити додаткові інструменти підтримки, як-от спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій тощо.

16 липня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.