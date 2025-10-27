Є низка галузей, де може виникнути "чорний лебідь": аналітикиня Павицька про стан російської економіки

Про це в етері Еспресо розповіла керівниця Хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлія Павицька.

"Щодо стану галузей РФ, де може виникнути "чорний лебідь" для російської економіки та запустити ланцюгову реакцію, то таких секторів багато, але вони не впливають в першу чергу на добробут населення. Водночас є низка галузей, які тріщать по швах як від ефекту санкцій, так і від того, що є внутрішня проблема з економікою через жорстку монетарну політику Центробанку, який продовжує боротися з інфляцією. Якщо говорити, що може стати "чорним лебедем" для РФ, то це успішні атаки наших Сил оборони, оскільки в Росії продовжується паливна криза. Є оцінки російських експертів, що в Росії не зможуть швидко подолати цю кризу, яка не тільки розбурхує невдоволення населення, але йде і значний проінфляційний імпульс. Відповідно, Центробанк буде і далі утримувати жорстку монетарну політику", - прокоментувала Юлія Павицька.

За її словами, також у РФ є великі проблеми у вугільній промисловості, яка не змогла після санкцій переналаштуватись на експорт до нових країн, тому не може зараз витримувати конкуренцію. Крім того, у поганому стані й машинобудівництво, з якого вийшли західні виробники, а Китай заполонив ринок своїми компаніями та електрокарами і не збирається інвестувати.

"Значних проблем у РФ відчуває авіапромисловість. Росіянам взагалі краще припинити користуватися авіаперевезеннями російських компаній, тому що у РФ не можуть утримувати у нормальному стані свої літаки через брак необхідних компонентів. Останні цифри щодо російської промисловості кажуть, що за 7 місяців 2025 року було кумулятивне зростання лише на 0,7 у порівнянні з попереднім роком. Відповідно, промисловість не зростає, багато секторів починає падати. А темпи зростання секторів, що обслуговують ВПК РФ, починають скорочуватися. Тобто вони зараз зростають, але не тими темпами, як торік", - підкреслила економістка.

Аналітикиня зауважила, що недостатньо грошей, які РФ вливає у ВПК та суміжні сфери, для підтримання їхньої життєздатності.

"Останній сектор, на якому хотіла б наголосити, - будівництво. Оскільки у попередні роки саме через пільгові кредити для військових сектор будівництва у РФ дуже сильно зростав, а зараз - скорочується. Ба більше, бачимо скорочення показників у суміжних галузях. Наприклад, кумулятивно на 10% впало виробництво цементу в країні, а це означає, що цей сектор стільки не потребує, відповідно, згортається. Адже саме зростання генерувалося дешевими кредитами, які зараз росіяни не можуть собі дозволити", - резюмувала Павицька.