Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин

У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин

Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
23:52
Економіка У російському Єкатербурзі зник з продажу 95-ий бензин

Жителі півторамільйонного міста Єкатеринбург, що є найбільшим на російському Уралі, та прилеглої області скаржаться на відсутність 95-го бензину на АЗС

Зміст

Про це одночасно повідомили тамтешні видання E1 та It's My City.

"Жоден пістолет з А-95 не працює", - скаржаться водії.

Читайте також: У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу

Що характерно, даний вид палива відсутній у мереж "Газпром", "Роснєфть" та "Лукойл" одночасно.

Читайте також: Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка" 

"На нафтобазі немає палива, ми самі усі сидимо сумні", - навродяться слова працівниці однієї з автозаправок.

  • Викликана ударами українських дронів по російських НПЗ нестача бензину на території країни-агресорки вперше торкнулася наскільки великої міської агломерації й, до того ж, не на околицях РФ, як було перед цим. 
  • Першими з дефіцитом бензину зіткнулися віддалені регіони РФ.
Теги:
Новини
Росія
ціни на пальне
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
ціни на бензин
нафтобаза
2025, неділя
26 жовтня
23:30
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
23:30
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби 26 жовтня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше - Покровському напрямку
23:12
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
ЗСУ пошкодили греблю Білгородського водосховища, вода затоплює ворожі бліндажі на кордоні з Харківщиною
23:00
Ексклюзив
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
"Я зробив Геґріду неіснуючу гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку": Морозов про діалекти у перекладі серії про Гаррі Поттера
22:36
лампочка
Укренерго: завтра, 27 жовтня, побутовим споживачам світло не вимикатимуть
22:30
Оновлено
шахед
РФ ввечері 26 жовтня запустила ударні безпілотники по Україні: куди вони рухаються
22:19
Покровськ
Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
22:05
Марк Карні
Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа
21:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк на КБФ
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
21:35
Ексклюзив
українці
Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор
21:18
Оновлено
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: 13 поранених, є загиблий чоловік
21:15
Чіпси: фото з Pinterest
У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чипсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю
21:15
Ексклюзив
Віталій Портников
США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников
21:13
Ексклюзив
Гаррі Поттер
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:57
Дмитро Пєсков
Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
16:45
Огляд
Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені
16:36
"Примари" ГУР
"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
16:20
Інтерв’ю
"Попри прізвище, я мусив бути українцем", - музикант і перекладач Морозов
16:17
Ексклюзив
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
16:08
Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
16:05
OPINION
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
15:59
Ексклюзив
Нацбанк України
Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса
15:49
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами від Путіна
15:09
художній музей Лувр
Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph
15:04
"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової
14:31
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки
14:20
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто
14:05
OPINION
Московія сама себе побудувала як армію невільників
Більше новин
