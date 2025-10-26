У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин

Про це одночасно повідомили тамтешні видання E1 та It's My City.

"Жоден пістолет з А-95 не працює", - скаржаться водії.

Читайте також: У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу

Що характерно, даний вид палива відсутній у мереж "Газпром", "Роснєфть" та "Лукойл" одночасно.

Читайте також: Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"

"На нафтобазі немає палива, ми самі усі сидимо сумні", - навродяться слова працівниці однієї з автозаправок.