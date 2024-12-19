ЄБРР надасть Укрзалізниці рекордні 480 млн євро на закупівлю локомотивів і будівництво розподіленої генерації

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба, який підписав угоду від імені України, зазначив, що ці проєкти спрямовані на модернізацію залізничної інфраструктури та підвищення стійкості транспортної системи України в цілому.

"Завдяки співпраці з ЄБРР ми розпочнемо реалізацію одразу двох великих і критично необхідних програм. Перша – це оновлення парку локомотивів Укрзалізниці, який уже фактично за межею термінів своєї експлуатації. А це прямо впливає на забезпечення експортної спроможності України, евакуацію населення та обороноздатність. Друга – це будівництво газової електрогенерації, якої через терористичні дії ворога наразі не вистачає. Вона частково покриє потреби самої залізниці та інших обʼєктів критичної інфраструктури", - сказав Кулеба.

У відомстві уточнили, що 180 млн євро з цього траншу Україна спрямує на будівництво об’єктів додаткової розподіленої генерації потужністю до 270 МВт. Укрзалізниця стане першою державною компанією неенергетичного сектору, яка взяла на себе зобов'язання створити на власних локаціях мережу газопоршневих електростанцій. Обладнання планують встановити до початку наступного опалювального сезону.