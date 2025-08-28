Єдиний в Європі Інститут титану купує компанія з Волині, що спеціалізується на виробництві металоконструкцій

Інформація про аукціон оприлюднена у системі Прозорро.Продажі.

27 серпня відбувся аукціон з продажу запорізького Інститут титану. Єдиний покупець запропонував за унікальне підприємство 30 429 240 грн, тоді як початкова ціна лота становила 49 884 000 грн.

Річ у ті, що Фонд держмайна періодично намагається продати Інститут Титану з 2024 року, однак покупців не було. Тож якщо раніше за підприємство "просили" 99,77 млн грн і виставляли на англійський аукціон, коли покупці мали підвищувати ставки, то 27 серпня оголосили голандський аукціон, яким допускає зниження ставок.

Єдиним претендентом на Інститут титану на цьому аукціоні стало ТОВ "Новобуденерго". За даними YouControl, підприємство зареєстроване у Луцьку у 2013 році. Його статутний капітал становить 1 млн грн, а основним видом діяльності є виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. Єдиним бенефіціаром Новобуденерго є житель Ківерців Олексій Новосад. Він також є власником ТЗОВ "Керамос", яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.

Чим особливий запорізький Інститут титану

За даними Фонду держмайна, придбання Інституту титану це інвестиція в єдину в Європі комплексну науково-дослідну та проєктну установу у галузі титану та магнію.

Він знаходиться в центрі Запоріжжя і має значний майновий комплекс. До складу товариства входять 56 об'єктів нерухомого майна (26 482,96 м²), розташованих на 5 земельних ділянках загальною площею 2,8973 га, а також 3 одиниці транспорту.

"Науково-технічний потенціал: інститут має сертифіковану систему менеджменту якості ISO 9001:2015 та спеціалізується на дослідженнях і розробках у сфері природничих та технічних наук. Це відкриває двері для інноваційних проєктів та лідерства на ринку", – повідомляють у ФДМУ.

На сайті Інституту вказано, що він має в своєму розпорядженні технологію вилучення технічного галію з розчинів глиноземного виробництва.

"На світовому ринку галій користується високим та стабільним попитом. Щороку споживання цього металу зростає, паралельно відбувається збільшення його виробництва. Ціна на металевий галій постійно зростає.

Області використання – радіоелектроніка, оптоволоконна електроніка, високочастотна електроніка, напівпровідникові лазери, термометри високих температур, легкі сплави, органічний синтез, медицині", – пояснюють в Інституті.



Водночас приватизація Інституту не передбачає жодних цільових обмежень. Новий власник не зобов’язаний зберігати профільну діяльність. Умови продажу лише дві: впродовж 6 місяців не звільняти працівників та погасити борги підприємства, які сягають 72 млн грн.