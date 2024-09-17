єДозвіл: в Україні 18 вересня запрацює Єдина державна електронна система дозвільних документів для бізнесу

Про це інформує Міністерство економіки, посилаючись на слова міністерки Юлії Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни".

"Ми запускаємо систему єДозвіл. Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її", - розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що цієї послуги потребують підприємства, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Торік нею скористалися понад 13,2 тисячі бізнесів, а з січня по липень цього року - майже 8 тисяч.

Система "єДозвіл" автоматизує процес подання декларацій: якщо раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації, і підприємець повинен був проходити увесь процес наново, то тепер у випадку, якщо якесь з полів не заповнено, система поінформує про це. Якщо декларацію вдасться відправити через Дію, то система її автоматично прийме.

Наразі уряд працює над розширенням переліку послуг, які будуть доступні для бізнесу. Зокрема, на засіданні 13 вересня уряд додав до переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями. Ця послуга запрацює у жовтні і буде доступною в Дії.