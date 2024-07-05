Підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозволи через Дію, - Федоров
В Україні стартував проєкт єДозвіл для бізнесу. Завдяки ньому підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозволи онлайн через Дію
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, через Дію підприємці зможуть подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги.
Зазначається, що спершу будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.
"Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі Дія", - зазначив Федоров.
За словами міністра, система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо проблем немає, за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, відповідь буде протягом 10 днів.
- Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій можуть онлайн подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.
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