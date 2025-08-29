Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
Уряд Російської Федерації визнав майже повну зупинку економічного зростання.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Згідно з офіційними даними, у липні дві тисячі двадцять п’ятого року зростання валового внутрішнього продукту становило 0,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про фактичну стагнацію економіки.
Для порівняння, у червні цього року зростання валового внутрішнього продукту складало 1%, а в грудні минулого року — 4,5%. Таким чином, за пів року темпи економічного зростання скоротилися в 11 разів.
Промисловість РФ балансує на межі нульових показників. Галузі, які торік демонстрували позитивну динаміку, нині скотилися у рецесію: виробництво меблів знизилося на 12%, одягу — на 7%, електрообладнання — на 6,5%. У металургії падіння вже перевищило 10%.
Навіть військово-промисловий комплекс, який Кремль вважає критично важливим у період війни проти України, втрачає темпи. Зростання у виробництві металовиробів та електроніки скоротилося у 3,5 – 5 разів
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що резерви для подальшого "підживлення" економіки РФ фактично вичерпуються. Для продовження фінансування війни влада буде змушена підвищувати податки та вилучати ресурси з цивільних секторів. Це призведе до ще більшого гальмування розвитку країни.
"Війна та міжнародні санкції дедалі глибше занурюють економіку Російської Федерації у затяжну кризу", - підсумували в ЦПД.
- Експортний термінал РФ Усть-Луга у вересні працюватиме лише на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної пропускної здатності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе