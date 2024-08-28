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Ексголова НБУ Арбузов, екснардеп Онищенко та соратник Януковича Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці, - розслідування

Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
01:36
Економіка вугілля

Колишній голова НБУ Сергій Арбузов, колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко і проросійський український олігарх Сергій Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці в Росії

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Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Кедр.Медіа" і громадської організації "Арктида",  передає LIGA.net.

У матеріалі Арбузова, Курченка й Онищенка називають власниками кіпрської Prontoservus Limited, яка через ще одну кіпрську фірму BS Chukchi Investments отримує платежі від продажу вугілля з родовища Амаам Берингівського кам'яновугільного басейну на Чукотці.

Видобуванням вугілля до недавнього часу займалася група компаній, пов'язана із зареєстрованою в Австралії фірмою Tigers Realm Coal (TIG), зазначається у розслідуванні.

У 2023 році TIG видобула рекордні 1,6 млн тонн сировини, що на 56% більше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За цей самий період обсяг проданого вугілля збільшився на 39%, а виторг – на 35%.

Основні клієнти TIG знаходяться в Китаї, а також компанія заявляла про плани співпраці з індійськими та в'єтнамськими покупцями, пишуть журналісти.

Після попередження від австралійського управління з санкцій 2023 року TIG оголосила про продаж своїх російських активів за $49 млн місцевій компанії "АПМ-Інвест" Марка Бузука, інвестора Архангельського морського торгового порту).

"АПМ-Інвест" придбала Берінгпромвугілля (основний видобувний актив), Берінгвугільвест (керуюча компанія), Північно-Тихоокеанську вугільну компанію (геологорозвідка), Порт вугільний (порт Берингівський для відвантаження вугілля), Берінгпромсервіс (сервісна компанія).

  • У США бізнесмена Джона Кана Унсалана (він же Хуррем Кан Унсалан) засудили до шести років ув'язнення за порушення санкційного режиму. Він визнав, що вів торгівлю з проросійським олігархом з України Сергієм Курченком та підконтрольними йому компаніями.
Теги:
Кримінал
Росія
Верховна Рада
олігархи
бізнес
СБУ
санкції проти Росії
Війна з Росією
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