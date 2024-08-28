Ексголова НБУ Арбузов, екснардеп Онищенко та соратник Януковича Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці, - розслідування

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Кедр.Медіа" і громадської організації "Арктида", передає LIGA.net.

У матеріалі Арбузова, Курченка й Онищенка називають власниками кіпрської Prontoservus Limited, яка через ще одну кіпрську фірму BS Chukchi Investments отримує платежі від продажу вугілля з родовища Амаам Берингівського кам'яновугільного басейну на Чукотці.

Видобуванням вугілля до недавнього часу займалася група компаній, пов'язана із зареєстрованою в Австралії фірмою Tigers Realm Coal (TIG), зазначається у розслідуванні.

У 2023 році TIG видобула рекордні 1,6 млн тонн сировини, що на 56% більше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За цей самий період обсяг проданого вугілля збільшився на 39%, а виторг – на 35%.

Основні клієнти TIG знаходяться в Китаї, а також компанія заявляла про плани співпраці з індійськими та в'єтнамськими покупцями, пишуть журналісти.

Після попередження від австралійського управління з санкцій 2023 року TIG оголосила про продаж своїх російських активів за $49 млн місцевій компанії "АПМ-Інвест" Марка Бузука, інвестора Архангельського морського торгового порту).

"АПМ-Інвест" придбала Берінгпромвугілля (основний видобувний актив), Берінгвугільвест (керуюча компанія), Північно-Тихоокеанську вугільну компанію (геологорозвідка), Порт вугільний (порт Берингівський для відвантаження вугілля), Берінгпромсервіс (сервісна компанія).