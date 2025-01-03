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Експорт агропродукції з України у 2024 році сягнув довоєнних показників

Юлія Юліна
3 січня, 2025 п'ятниця
16:10
Економіка поле, пшениця, зерно

У 2024 році Україна вийшла на довоєнний рівень експорту аграрної продукції – 24,5 млрд доларів, який склав 59% у загальному експорті

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Торік Україна експортувала 78,3 млн тонн аграрної продукції. З них на першому місці – соняшникова олія. Її експортовано майже 6 млн тонн на 5,1 млрд доларів.

На другому місці кукурудза – 21%, якої експортували 29,6 млн тонн на 5 млрд доларів. На третьому - пшениця (20,6 млн тонн на 3,7 млрд доларів).

"Серед лідерів також ріпак – 7%  (3,8 млн тонн на 1,8 млрд доларів), соя – 5% (3,4 млн тонн на 1,3 млрд доларів), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на 1 млрд доларів)", - зазначили у відомстві.

Частка м’яса та їстівної продукції свійської птиці склала 4%. Цих продуктів експортували 447 тис. тонн на 958 млн доларів.

Також Україна експортувала ячмінь (3,3 млн тонн на 557 млн доларів) та цукор (746 тис. тонн на 418 млн доларів) - по 2%.

  • За даними Мінекономіки, у 2024 році експорт з України в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%. Станом на 26 грудня країна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
аграрії
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