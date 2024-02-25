Ердоган здатен допомогти з розблокуванням моря у Миколаєві, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливості розширення зернових кордонів, зокрема, у випадку з відкриттям моря у Миколаєві, він сподівається на підтримку президента Туреччини Реджепа Ердогана
Про це він заявив на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
Зеленський зауважив, що стосовно нової угоди про зерно Україна підтримує ідею розширення коридорів, але не шукає альтернативи чинному шляху.
"Президент Ердоган, за його посередництва, може нам допомогти з Миколаєвом. Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина також для нас дуже важлива", - наголосив президент.
Очільник держави зазначив, що йому відомо, що Туреччина обговорювала з генсеком Гуттерішем можливості вільного судноплавства у Чорному морі.
"Ми готові до такої розмови. І скажу вам чесно, ми вважаємо, що це питання на першому інавгураційному саміті може бути вирішено. Дуже надіюсь, що там буде президент Ердоган", - підсумував Зеленський.
- Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що за пів року з портів Великої Одеси "зерновим коридором" експортували понад 20 млн тонн вантажів.
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