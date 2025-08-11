ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Це вже третій переказ до ЄС після першого траншу, переданого у липні 2024 року, та другого — у квітні 2025 року. Він охоплює доходи, накопичені протягом першої половини 2025 року.

"Ці надприбутки походять з активів, заморожених у межах санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресивну війну Росії проти України, що триває. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки на грошові залишки можна використовувати для підтримки України", - зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що 90% перших двох траншів було спрямовано на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF) та 10% — через Механізм підтримки України (Ukraine Facility).

Починаючи з цього третього траншу, 95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм кредитної співпраці з Україною (ULCM), а 5% — через EPF.

"ULCM надає безповоротну підтримку, щоб допомогти Україні погашати позику макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредити від двосторонніх кредиторів у межах цього механізму. Загальна сума кредитної підтримки в його рамках становить 45 млрд євро", - зазначили в Єврокомісії.

"Крім цього, EPF допомагає Україні задовольняти нагальні військові та оборонні потреби", - додали там.

У пресслужбі зазначили, що передача цих коштів є частиною непохитної відданості ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.