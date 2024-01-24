Єврокомісія має намір продовжити заходи лібералізації для України, зокрема аграрної торгівлі
Члени ЄС планують продовжити заходи лібералізації для України, особливо довгострокових торговельних відносин у секторі сільського господарства
Про це повідомляє Укрінформ.
"Країни-члени знову продемонстрували солідарність з Україною. Європейська комісія невдовзі оголосить пропозицію продовжити заходи лібералізації для України. Країни-члени сподіваються отримати інформацію про таке продовження, і також бачення довгострокових торговельних відносин (з Україною – ред.)", - заявив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства й рибальства віцепрем’єр Бельгії Девід Кларінвал.
За його словами, деякі країни ЄС висловили занепокоєння щодо торговельної лібералізації з Україною, проте він запевнив, що бельгійське головування в ЄС дотримується сталої позиції та віддає перевагу загальноєвропейським рішенням.
"Ми не вважаємо, що країни-члени можуть або повинні розв’язувати цю проблему самотужки. Важливо, щоб ми зберегли єдиний ринок і продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною. Євросоюз і надалі надаватиме Україні суттєву та важливу допомогу", - наголосив він.
Кларінвал підкреслив, що Бельгія триматиме ці питання в центрі уваги протягом наступних 6 місяців свого мандата. І водночас шукатиме рішення, які б могли задовольнити всі країни-члени з огляду на занепокоєння європейських фермерів,
Він також зауважив, що міністри, за участі представників Єврокомісії, провели перші дебати щодо майбутнього фермерської галузі та Спільної сільськогосподарської політики ЄС в цілому. Країни-члени, за його словами, хотіли б швидко розпочати такий стратегічний діалог стосовно майбутнього європейського сільського господарства.
Рада міністрів ЄС розглянула вже згадані регуляторні правила щодо автономних заходів торгівлі на запит польської делегації, а також питання запровадження санкцій проти імпорту сільськогосподарських продуктів з Росії, яке було порушено делегацією Латвії.
- Кандидат економічних наук Іван Ус повідомив, що Україна, попри війну, залишається лідером у частці світового експорту окремих продуктів сільського господарства.
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