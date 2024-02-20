Єврокомісія виділила 75 млн євро на підтримку гуманітарних проєктів в Україні
20 лютого Єврокомісія оголосила про перший у цьому році пакет гуманітарної допомоги українців, які постраждали від збройної агресії Росії
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
"Цілеспрямовані атаки Росії на ключові енергетичні та цивільні об'єкти України, такі як лікарні, школи та електромережі, серйозно перешкоджають доступу людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом усе більше українців залишаються без даху над головою та потребують допомоги та притулку в умовах морозів. За оцінками, 14,6 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги", - зазначили у вищому органі виконавчої влади ЄС.
75 млн євро фінансування буде використано для гуманітарних проєктів в Україні щодо доступу до основних потреб, таких як житло, чиста вода, освіта та охорона здоров'я.
Ще 8 млн євро Єврокомісія надасть Молдові.
"Включно з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Єврокомісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільним особам, які постраждали від війни в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року. З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми в межах України та 66 млн євро на підтримку біженців, які втекли до сусідньої Молдови", - повідомили в Єврокомісії.
- Український Червоний Хрест спільно з Держводагенством реалізовуватиме проєкти із забезпечення населення водою. Відповідний меморандум підписали 19 лютого.
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