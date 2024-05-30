Євросоюз підвищить тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі
Рада Європейського Союзу погодилася застосувати високі тарифи на російське зерно для зменшення доходів РФ
Про це повідомив єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
"Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі з 1 липня", - написав Домбровскіс.
Він додав, що відповідне рішення прийняли, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні, й для боротьби з нелегальним експортом вкраденого Росією українського зерна на ринки ЄС.
- Торік Євросоюз імпортував 2,5 млн тонн агропродукції з РФ. Найбільшим імпортером російського зерна була Італія, на другому місці опинилася Латвія.
- На початку року міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе заявив, що Латвія має намір обговорити з міністрами сільського господарства країн ЄС заборону на імпорт російської агропродукції, аби не фінансувати війну проти України.
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