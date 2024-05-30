Євросоюз підвищить тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі

Про це повідомив єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"Міністри ЄС погодилися підвищити тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі з 1 липня", - написав Домбровскіс.

Він додав, що відповідне рішення прийняли, щоб зупинити дестабілізацію сільськогосподарського сектора Євросоюзу, обмежити доходи Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні, й для боротьби з нелегальним експортом вкраденого Росією українського зерна на ринки ЄС.