Фінансова грамотність у 2025 році: як українці вчаться керувати грошима в умовах кризи

Як економічна криза впливає на фінансові звички українців: тренди та адаптація

Чи замислювались ви, як змінилися ваші витрати за останній рік? Більшість українців відзначають зростання обережності у повсякденних тратах та підвищений інтерес до формування фінансової подушки безпеки. Це не дивно – коли майбутнє непередбачуване, люди інстинктивно починають економити.

Важливою тенденцією став перехід до активнішого використання онлайн-банкінгу та різноманітних цифрових сервісів. Це не лише питання зручності, а й економії часу та можливості детальніше контролювати рух коштів. Мобільні додатки банків дозволяють миттєво бачити всі транзакції, планувати бюджет та аналізувати структуру витрат.

Надзвичайно важливим кроком стала презентація перших результатів реалізації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Особливу увагу привертає впровадження обов'язкового курсу з управління особистими коштами для школярів 8-9 класів. Завдяки цьому наступне покоління українців матиме міцніший фундамент для ухвалення грошових рішень.

У березні 2025 року рівень безробіття знизився до 12,1%, що є найнижчим показником з початку повномасштабної війни. Проте, частка людей, які змушені економити на їжі, зросла до 24,7%, що свідчить про погіршення фінансового стану багатьох громадян.

Інструменти фінансового планування: від простого обліку витрат до складних стратегій заощаджень

Які методи допомагають українцям тримати баланс між доходами та витратами? Найпростіший і водночас дієвий підхід – ведення щоденника надходжень і витрат. Цей перший крок до встановлення грошової дисципліни дозволяє чітко бачити, куди зникають кошти, та виявляти неефективні трати.

Багато українців починають застосовувати правило розподілу бюджету 50/30/20, де 50% доходу спрямовується на базові потреби, 30% – на бажання та розваги, а 20% – на заощадження та інвестиції. Така система допомагає зберігати баланс між поточними витратами та забезпеченням майбутнього.

Цікаво, що зростає і попит на альтернативні способи отримання коштів. МФО України стали "рятівною подушкою" для тих, хто не може отримати позику в банку або потребує швидкого рішення. Онлайн-платформи мікрофінансових організацій дозволяють миттєво оформити позику, часто — без верифікації доходів.

У цифрову еру паперові записники поступово замінюють мобільні додатки. Серед українців набирають популярності програми для моніторингу бюджету, такі як Saldo Finance, Monefy та Goodbudget. Вони дозволяють автоматизувати облік витрат, встановлювати ліміти та отримувати аналітику щодо структури трат.

Цікавим методом, який знаходить прихильників у нашій країні, є система "5 конвертів". Вона передбачає розподіл готівки за категоріями витрат у реальні або віртуальні конверти, що допомагає уникнути спонтанних покупок та дотримуватися запланованого бюджету.

Управління грошима стає ключовою сучасною навичкою. Global Money Week 2025 в Україні залучила 240 тисяч учасників, 3500 закладів освіти та 11 тисяч педагогів. Захід ознайомив із методами заощаджень, інвестиціями та безпечним використанням платіжних інструментів. Експерти створюють навчальні матеріали для різних вікових груп: молоді пропонують базові навички управління бюджетом, дорослим — складніші інвестиційні та пенсійні стратегії.