G7 працює над посиленням обмежень щодо продажу російської нафти, - Держдеп США

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на помічника держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта.

На питання про те, чи відбуваються в G7 дискусії щодо додаткових кроків для обмеження цін на російську нафту представник Держдепу відповів: "Коротка відповідь - так. Ми сповнені рішучості працювати з нашою Коаліцією обмеження цін, щоб позбавити Росію ресурсів".

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Також він нагадав, що США разом із іншими країнами Коаліції уже вжили заходів щодо посилення обмежень. Зокрема, введення санкцій проти судноплавних компаній та суден, які порушували ці правила. Та запровадження обмежень проти російських підприємств "Новатек" та "Арктик СПГ-2", які працюють у сфері енергетики.

"Буде більше, я вам обіцяю, оскільки ми прагнемо посилити режим санкцій навколо Росії. Я зараз не буду розповідати про конкретні санкційні дії, але скажу, що ми віддані рішучій імплементації цих обмежень", - наголосив Паєтт.