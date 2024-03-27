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Головна Економіка G7 працює над посиленням обмежень щодо продажу російської нафти, - Держдеп США

G7 працює над посиленням обмежень щодо продажу російської нафти, - Держдеп США

27 березня, 2024 середа
23:24
Економіка нафта ембарго санкції

Країни G7 працюють над посиленням обмежень щодо одержання Росією прибутків із продажу своєї нафти

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на помічника держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта. 

На питання про те, чи відбуваються в G7 дискусії щодо додаткових кроків для обмеження цін на російську нафту представник Держдепу відповів: "Коротка відповідь - так. Ми сповнені рішучості працювати з нашою Коаліцією обмеження цін, щоб позбавити Росію ресурсів".

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Також він нагадав, що США разом із іншими країнами Коаліції уже вжили заходів щодо посилення обмежень. Зокрема, введення санкцій проти судноплавних компаній та суден, які порушували ці правила. Та запровадження обмежень проти російських підприємств "Новатек" та "Арктик СПГ-2", які працюють у сфері енергетики.

"Буде більше, я вам обіцяю, оскільки ми прагнемо посилити режим санкцій навколо Росії. Я зараз не буду розповідати про конкретні санкційні дії, але скажу, що ми віддані рішучій імплементації цих обмежень", - наголосив Паєтт.

  • 5 березня повідомлялось, що прибуток Росії від продажу нафти та газу в лютому зріс на 80% у порівнянні з 2023 роком: він перевищив $10 млрд, незважаючи на санкції.
Теги:
Світ
Україна
Росія
нафта
санкції проти Росії
G7
Війна з Росією
США
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