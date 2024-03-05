Попри санкції прибуток РФ від продажу нафти й газу в лютому збільшився на 80% порівняно з 2023 роком, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними міністерства фінансів РФ, у лютому надходження до російського бюджету коштів від податків на сировину й газ становили 945,6 млрд рублів - $10,4 млрд.

Bloomberg підрахувало, що податки на нафту й нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж у два рази.

"Російський нафтовий і газовий сектори є ключовим джерелом доходів для національної скарбниці, яка зазнала тиску через зростання військових витрат внаслідок вторгнення Москви в Україну", - зазначає інформаційне агентство.

З метою скоротити дохід РФ від продажу нафти країни Заходу наклали санкції, які спричинили минулого місяця падіння ціни на нафту марки Urals нижче $50 за барель.

Тоді ж Європейський Союз заборонив більшу частину морського імпорту РФ сировини й нафтопродуктів, коли країни G7 встановили обмеження - $60 доларів за барель нафтових вантажів Росії. Акцентується, що іноземні покупці мають можливість придбати російські барелі за вищою ціною, проте вони не можуть користуватися західними послугами для поставок, зокрема - доставкою та страхуванням.

Bloomberg зауважує, що Москва лімітувала вплив цінового обмеження, "використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і співпрацюючи з незахідними покупцями, посередниками та постачальниками".

Але США разом із союзниками з листопада посилили контроль за дотриманням обмеження цін шляхом запровадження санкцій проти декількох суден і трейдерів за порушення лімітів.

Аби захистити потік грошей до свого бюджету, Росія активувала так званий механізм "цінової підлоги", що зобов’язує виробників сплачувати податки на основі штучної знижки на $15 за барель Urals до Brent.