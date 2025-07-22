Гаазький суд зняв арешт з активів російського Газпрому

Про це пише Reuters із посиланням на рішення суду.

У документі охарактеризували таке рішення тим, що арешт суперечить принципам державного імунітету Нідерландів.

Раніше його наклали на активи Газпрому в спільних підприємствах Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт запровадили в межах справ українських "Славутич-Інвест" і "Жнива", які вимагали компенсації за збитки, спричинені повномасштабною війною Росії.