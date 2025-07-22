Гаазький суд зняв арешт з активів російського Газпрому
Суд у Гаазі зняв арешт з активів російської енергетичної компанії "Газпром" у Нідерландах, який раніше наклали через позови українських компаній
Про це пише Reuters із посиланням на рішення суду.
У документі охарактеризували таке рішення тим, що арешт суперечить принципам державного імунітету Нідерландів.
Раніше його наклали на активи Газпрому в спільних підприємствах Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт запровадили в межах справ українських "Славутич-Інвест" і "Жнива", які вимагали компенсації за збитки, спричинені повномасштабною війною Росії.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
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