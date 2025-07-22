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Головна Економіка Гаазький суд зняв арешт з активів російського Газпрому

Гаазький суд зняв арешт з активів російського Газпрому

Дар'я Куркіна
22 липня, 2025 вiвторок
19:23
Економіка Газпром

Суд у Гаазі зняв арешт з активів російської енергетичної компанії "Газпром" у Нідерландах, який раніше наклали через позови українських компаній

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на рішення суду.

У документі охарактеризували таке рішення тим, що арешт суперечить принципам державного імунітету Нідерландів.

Раніше його наклали на активи Газпрому в спільних підприємствах Wintershall Noordzee і Gazprom International Projects B.V. Арешт запровадили в межах справ українських "Славутич-Інвест" і "Жнива", які вимагали компенсації за збитки, спричинені повномасштабною війною Росії. 

  • 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Нідерланди
Війна з Росією
Гаага
Енергетика
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