Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка "Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
Ексклюзив

"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський

Віталій Бесараб
6 вересня, 2025 субота
12:22
Економіка газогін "Сила Сибіру"

Путін намагався отримати від Китаю кошти для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", але отримав відмову

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

"Будівництво газопроводу "Сила Сибіру - 2" може зайняти від 5 до 7 років. Дійсно, росіяни можуть збільшити потужності чинного магістрального газопроводу до Китаю, втім, газу немає. Тобто, потрібних обʼємів газу немає. Це означає, а Путін про це відразу сказав, що вони планують забрати газ у населення та підприємств і перевести їх на опалення електроенергією й вугіллям. Це менш вигідно, ніж газ, але він готовий примусити росіян спонсорувати можливість продавати більше газу до Китаю. Тобто, це провал", - розповів Несходовський.

Аналітик пояснив, що без зовнішнього кредитування реалізувати проєкт будівництва “Сила Сибіру - 2” Росії не вдасться. У самій РФ коштів на цей проєкт немає.

"У РФ немає коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2". "Газпром" - банкрут. Вони розпродують своє майно й звільняє своїх працівників, щоб утриматись на плаву. Фінансова звітність "Газпрому" є маніпуляцією, щоб показати хоч якісь позитивні моменти. Ця компанія рятується виключно коштом "Газпром нафта", яка є в структурі самого "Газпрому" і має непогані показники. Втім, вже зараз в них впали прибутки на 50%. Значить грошей у "Газпрому" немає, банки Росії кредитують під 20%. Жоден проєкт не буде реалізований при такій кредитній ставці, а зовнішнього кредитування немає - Китай відмовився надавати кошти на цей проєкт. І найголовніше - в російському бюджеті вже дефіцит складає понад $60 млрд. Тобто, коштів немає і Путін їхав до Китаю не для того, щоб показати меморандум, а щоб отримати кошти на свій інвестиційний проєкт", - підсумував він.

  • "Газпром" заявив у вівторок, 2 вересня, що Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю, але ціна проєкту наразі незрозуміла.
  • 5 вересня у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Китай відмовився фінансувати будівництво газопроводу "Сили Сибіру - 2",  яке оцінюється у $25 млрд.
     
Теги:
Світ
Росія
Китай
Володимир Путін
газопровід
санкції проти Росії
Війна з Росією

Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Автор Оксана Ліховід
4 вересня, 2025 четвер
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Автор Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Більше новин
