Про це пише Reuters.

"Газпром" заявив у вівторок, 2 вересня, що Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю, але ціна проєкту наразі незрозуміла. Партнерство "без обмежень" між Китаєм, найбільшим у світі споживачем енергії, та Росією, найбільшим у світі виробником природних ресурсів, зміцнилося після того, як Захід запровадив санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Відсутність прогресу в ціноутворенні "Сили Сибіру — 2" свідчить про те, що Сі Цзіньпін вимагає значних знижок від Росії.

Втративши прибуткову частину європейського газового ринку, Росія зосередилася на Китаї. "Газпром" роками прагне укласти угоду щодо трубопроводу "Сила Сибіру — 2", здатного постачати 50 млрд куб. м на рік до Китаю через Монголію з арктичних газових родовищ Ямалу.

Генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер повідомив російським пропагандистським інформаційним агентствам, що було досягнуто угоди про збільшення постачання наявним трубопроводом "Сила Сибіру", який пролягає зі Східного Сибіру до Китаю, до 44 млрд куб. м на рік з 38 млрд куб. м.

"Сьогодні було підписано юридично обов'язковий меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру — 2" та транзитного газопроводу "Союз — Схід" через Монголію, — сказав Міллер. — "Союз — Схід" задуманий як частина трубопроводу "Сила Сибіру — 2", що пролягатиме через Монголію. Але ціна на газ, що постачається трубопроводом, – один з ключових факторів для розуміння вартості будівництва трубопроводу та того, як ці витрати будуть розподілені між залученими сторонами, – буде узгоджена окремо".

Ціна, за словами Міллера, буде нижчою за ціну, яку "Газпром" встановлює європейським покупцям, через величезні відстані та рельєф місцевості, через які мали бути побудовані трубопроводи.

Також незрозуміло, хто будуватиме трубопровід.