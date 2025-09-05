Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

РФ майже два десятиліття домагається згоди Китаю на новий газопровід, який міг би компенсувати "Газпрому" близько п’ятої частини втраченого експорту до Європи. Відомо, що в Пекіні сторони підписали меморандум про наміри. У розвідці зауважують, що контракту на постачання газу досі немає.

"Проєкт на трубу завдовжки 2,6 тис. км "Газпром" буде змушений фінансувати самостійно: Пекін відмовився інвестувати. Остаточна ціна також не узгоджена. Китай наполягає на рівні внутрішніх російських тарифів у $120–130 за тис. кубів, тоді як Москва пропонує діапазон $265–285 – аналогічно "Силі Сибіру - 1", - зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

Будівництво оцінюється у $25 млрд і значно посилить фінансовий тиск на компанію, яка фактично субсидує китайських споживачів, наголошують у розвідці.

Газовий бізнес "Газпрому" залишається збитковим: втрати становили $11,6 млрд у 2024 році та ще $134 млн за перше півріччя 2025-го.

У розвідці додали, що грошові резерви компанії скорочуються третій рік поспіль – з $33 млрд на початку 2022-го до $6,7 млрд у червні 2025-го. Після новини про підписання меморандуму акції "Газпрому" різко впали, а капіталізація знизилася на $1,24 млрд.