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Графіки відключення світла почнуть діяти з 16:00

7 липня, 2024 неділя
14:43
Економіка електроенергія, відключення

У неділю, 7 липня, по всій території України скасували відключення електроенергії до 16:00. Потім графіки відключень будуть діяти знову

Зміст

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні. 

У разі змін ДТЕК пообіцяло інформувати у телеграм-каналі. 

  • Раніше Укренерго повідомляло, що 7 липня в Україні графіки вимкнення електроенергії діятимуть з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00.

Теги:
Суспільство
Україна
Енергія
Енергетика
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