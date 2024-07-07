Графіки відключення світла почнуть діяти з 16:00
У неділю, 7 липня, по всій території України скасували відключення електроенергії до 16:00. Потім графіки відключень будуть діяти знову
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
"За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.
У разі змін ДТЕК пообіцяло інформувати у телеграм-каналі.
- Раніше Укренерго повідомляло, що 7 липня в Україні графіки вимкнення електроенергії діятимуть з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00.
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