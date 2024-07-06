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Як працюватимуть графіки відключень 7 липня: дані від Укренерго

6 липня, 2024 субота
17:56
Енергетика світло

У неділю, 7 липня, по всій території України графіки вимкнення електроенергії діятимуть з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00

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Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 7 липня, з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання діяти не будуть", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Укренерго додають, що з 00:00 до 7:00 та з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

У компанії наголошують, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти. 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України. До того ж 5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет. 8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон.

"Ми мусимо розгортати нові генерувальні потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
графік вимкнення світла
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