Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази

Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази

Адріана Муллаянова
30 вересня, 2025 вiвторок
15:40
Економіка Ізраїль

Попри тривалі бойові дії, ізраїльські акції встановлюють історичні максимуми — ринки роблять ставку на те, що спільна ініціатива Нетаньягу та Трампа може стати переломним моментом у конфлікті з ХАМАС

Зміст

Про це пише Bloomberg.       

Ізраїльські акції досягли історичного максимуму, продовживши зростання п’ятий квартал поспіль. Інвестори позитивно відреагували на узгоджений прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом 20-пунктний мирний план, розраховуючи, що він прискорить завершення війни в Газі.

Індекс Tel Aviv Stock Exchange 35 зріс утретє за останні чотири дні та прямує до квартального зростання на 6,7%. Найбільший внесок у підйом у вівторок зробили акції Teva Pharmaceutical Industries, Phoenix Financial Ltd. і Bank Hapoalim. Загалом зросли три чверті компонентів індексу, а обсяги торгів перевищили 100-денне середнє на 47%.

Від квітня інвестори активніше звертаються до ізраїльського ринку на тлі слабкого долара та невизначеної політики США, диверсифікуючи портфелі коштом активів країн, що розвиваються. Різноманітність ізраїльських компаній — від технологій до оборони та фінансів — підтримала інтерес, навіть попри затяжний конфлікт у Газі та напруження з Іраном.

"Будь-який крок до завершення війни позитивно впливає на оцінку ізраїльських активів", - сказав Хаснаїн Малік, керівник відділу акцій та геополітичної стратегії на ринках у Tellimer. - "Питання лише в тому, чи ХАМАС прийме ультимативні умови, і чи коаліція Нетаньягу погодиться на потенційні кроки у напрямку рішення про дві держави".

Запропонований США план не передбачає участі ХАМАС у розробці. Він містить вимогу звільнення заручників, складання зброї та капітуляції в обмін на амністію тим, хто погодиться співіснувати. Представники угруповання заявили, що потребують часу на вивчення умов.

Ізраїльський фондовий індекс зріс на 46% у доларовому еквіваленті з початку року, що є 11-м найкращим показником серед приблизно 90 національних індексів, що відстежуються Bloomberg.

Інвестори зберегли позитивні настрої щодо плану Трампа, що відобразилося в зростанні акцій, однак шекель (грошова одиниця Ізраїлю) 30 вересня трохи ослаб після стрибка до 3-річного піка напередодні. Водночас державні облігації продовжили підйом: папери в доларах із погашенням у 2034 році увійшли до двадцятки лідерів серед активів ринків, що розвиваються, а щонайменше 14 інших ізраїльських цінних паперів також зросли в ціні.

Теги:
Новини
Світ
Ізраїль
Дональд Трамп
США
Сектор Гази
Хамас
