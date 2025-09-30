Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази
Попри тривалі бойові дії, ізраїльські акції встановлюють історичні максимуми — ринки роблять ставку на те, що спільна ініціатива Нетаньягу та Трампа може стати переломним моментом у конфлікті з ХАМАС
Про це пише Bloomberg.
Ізраїльські акції досягли історичного максимуму, продовживши зростання п’ятий квартал поспіль. Інвестори позитивно відреагували на узгоджений прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом 20-пунктний мирний план, розраховуючи, що він прискорить завершення війни в Газі.
Індекс Tel Aviv Stock Exchange 35 зріс утретє за останні чотири дні та прямує до квартального зростання на 6,7%. Найбільший внесок у підйом у вівторок зробили акції Teva Pharmaceutical Industries, Phoenix Financial Ltd. і Bank Hapoalim. Загалом зросли три чверті компонентів індексу, а обсяги торгів перевищили 100-денне середнє на 47%.
Від квітня інвестори активніше звертаються до ізраїльського ринку на тлі слабкого долара та невизначеної політики США, диверсифікуючи портфелі коштом активів країн, що розвиваються. Різноманітність ізраїльських компаній — від технологій до оборони та фінансів — підтримала інтерес, навіть попри затяжний конфлікт у Газі та напруження з Іраном.
"Будь-який крок до завершення війни позитивно впливає на оцінку ізраїльських активів", - сказав Хаснаїн Малік, керівник відділу акцій та геополітичної стратегії на ринках у Tellimer. - "Питання лише в тому, чи ХАМАС прийме ультимативні умови, і чи коаліція Нетаньягу погодиться на потенційні кроки у напрямку рішення про дві держави".
Запропонований США план не передбачає участі ХАМАС у розробці. Він містить вимогу звільнення заручників, складання зброї та капітуляції в обмін на амністію тим, хто погодиться співіснувати. Представники угруповання заявили, що потребують часу на вивчення умов.
Ізраїльський фондовий індекс зріс на 46% у доларовому еквіваленті з початку року, що є 11-м найкращим показником серед приблизно 90 національних індексів, що відстежуються Bloomberg.
Інвестори зберегли позитивні настрої щодо плану Трампа, що відобразилося в зростанні акцій, однак шекель (грошова одиниця Ізраїлю) 30 вересня трохи ослаб після стрибка до 3-річного піка напередодні. Водночас державні облігації продовжили підйом: папери в доларах із погашенням у 2034 році увійшли до двадцятки лідерів серед активів ринків, що розвиваються, а щонайменше 14 інших ізраїльських цінних паперів також зросли в ціні.
- 29 вересня американський лідер Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у секторі Гази під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе