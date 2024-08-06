Кабмін виділив МВС 500 млн грн на облаштування полігонів і стрільбищ
Уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 500 млн грн із резервного фонду державного бюджету. Гроші має бути спрямовано на зміцнення обороноздатності України
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що кошти було виділено на безповоротній основі.
З них для Національної гвардії передбачено 266 млн 425 тис. гривень, для Державної прикордонної служби - 114 млн 86 тис. гривень, для Національної поліції - 119 млн 489 тис. гривень.
Гроші було виділено для здійснення заходів зі зміцнення обороноздатності держави, повʼязаних з облаштуванням навчальних полігонів і стрільбищ, зауважив Мельничук.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. "Війна невблаганна, і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд грн", - зазначив чиновник.
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