Кабмін виділив МВС 500 млн грн на облаштування полігонів і стрільбищ

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що кошти було виділено на безповоротній основі.

З них для Національної гвардії передбачено 266 млн 425 тис. гривень, для Державної прикордонної служби - 114 млн 86 тис. гривень, для Національної поліції - 119 млн 489 тис. гривень.

Гроші було виділено для здійснення заходів зі зміцнення обороноздатності держави, повʼязаних з облаштуванням навчальних полігонів і стрільбищ, зауважив Мельничук.