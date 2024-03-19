Кабмін збільшив бюджетні дотації фермерам: хто і скільки отримає
Уряд ухвалив постанову, якою розширив напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшив суми виплат
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Допомогу передбачено не тільки для тих, хто обробляє паї, а й для власників фермерських господарств, які розводять велику та малу рогату худобу.
Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:
- бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тис. грн до 4 тис. грн на 1 га;
- окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки - 8 тис. грн на 1 га;
- спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тис. грн на одну голову;
- спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки - 2 тис. грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.
Заявку на отримання бюджетної допомоги можна подати з 1 травня по 30 червня 2024 року.
- Раніше цього місяця очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% коштів, витрачених на розмінування земель.
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