Кабмін збільшив бюджетні дотації фермерам: хто і скільки отримає

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Допомогу передбачено не тільки для тих, хто обробляє паї, а й для власників фермерських господарств, які розводять велику та малу рогату худобу.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тис. грн до 4 тис. грн на 1 га ;

; окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки - 8 тис. грн на 1 га ;

; спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тис. грн на одну голову ;

; спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки - 2 тис. грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Заявку на отримання бюджетної допомоги можна подати з 1 травня по 30 червня 2024 року.