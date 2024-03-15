Уряд фінансово підтримає частину аграріїв: хто і скільки отримає

Про це на засіданні уряду 15 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів", - поінформував очільник уряду.

"Це кошти, які допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай", - додав він.

Шмигаль наголосив, що для влади принципово важливо підтримати саме фермерів на деокупованих територіях.

Нагадаємо, що у 2022 році уряд видавав аграріям субсидії на одиницю оброблювальних угідь. Подати заявку на отримання могли як фізичні, так і юридичні особи, що обробляють не менше 1 і не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення. Сума виплати складала 3100 грн на один гектар землі, але не більше 372 тис. грн. Дія програми поширювалася на всю територію Україну, окрім територій, які включені до переліку громад, що розташовані в зоні активних бойових дій або в окупації.