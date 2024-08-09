Китай подав скаргу до СОТ через запровадження Євросоюзом мита на електромобілі

Про це повідомив Bloomberg із посиланням на китайське міністерство торгівлі.

Пекін подав скаргу до СОТ, аби "захистити права та інтереси розвитку" своєї індустрії електромобілів. У Китаї наголошують: рішення ЄС запровадити мита "не має правової основи", а також "підірвало правила СОТ і глобальну співпрацю щодо боротьби зі зміною клімату".

Інформаційне агентство підкреслює, що на державного автовиробника КНР ЄС запровадило мита у 37,6% у додаток до ставки 10%.

"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої проступки та разом захистити економічне та торговельне співробітництво між Китаєм та ЄС, а також стабільність ланцюга поставок електромобілів", - заявила речниця міністерства торгівлі Китаю.

Зазначено, що Пекін вже погрожував у відповідь європейським фермерам і літакобудівникам, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.