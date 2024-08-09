Китай подав скаргу до СОТ через запровадження Євросоюзом мита на електромобілі
Китай офіційно подав скаргу до Світової організації торгівлі на рішення Європейського Союзу щодо введення мита на електромобілі виробництва КНР
Про це повідомив Bloomberg із посиланням на китайське міністерство торгівлі.
Пекін подав скаргу до СОТ, аби "захистити права та інтереси розвитку" своєї індустрії електромобілів. У Китаї наголошують: рішення ЄС запровадити мита "не має правової основи", а також "підірвало правила СОТ і глобальну співпрацю щодо боротьби зі зміною клімату".
Інформаційне агентство підкреслює, що на державного автовиробника КНР ЄС запровадило мита у 37,6% у додаток до ставки 10%.
"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої проступки та разом захистити економічне та торговельне співробітництво між Китаєм та ЄС, а також стабільність ланцюга поставок електромобілів", - заявила речниця міністерства торгівлі Китаю.
Зазначено, що Пекін вже погрожував у відповідь європейським фермерам і літакобудівникам, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.
- Раніше стало відомо, що Європейський Союз з 4 липня введе мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%. Така сума значно перевищує розмір очікуваного мита.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.27
- Актуальне
- Важливе