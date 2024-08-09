Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Китай подав скаргу до СОТ через запровадження Євросоюзом мита на електромобілі

Китай подав скаргу до СОТ через запровадження Євросоюзом мита на електромобілі

Дар'я Куркіна
9 серпня, 2024 п'ятниця
14:32
Економіка Volkswagen, електромобілі

Китай офіційно подав скаргу до Світової організації торгівлі на рішення Європейського Союзу щодо введення мита на електромобілі виробництва КНР

Зміст

Про це повідомив Bloomberg із посиланням на китайське міністерство торгівлі.

Пекін подав скаргу до СОТ, аби "захистити права та інтереси розвитку" своєї індустрії електромобілів. У Китаї наголошують: рішення ЄС запровадити мита "не має правової основи", а також "підірвало правила СОТ і глобальну співпрацю щодо боротьби зі зміною клімату".

Інформаційне агентство підкреслює, що на державного автовиробника КНР ЄС запровадило мита у 37,6% у додаток до ставки 10%.

"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої проступки та разом захистити економічне та торговельне співробітництво між Китаєм та ЄС, а також стабільність ланцюга поставок електромобілів", - заявила речниця міністерства торгівлі Китаю.

Зазначено, що Пекін вже погрожував у відповідь європейським фермерам і літакобудівникам, а також розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.

  • Раніше стало відомо, що Європейський Союз з 4 липня введе мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%. Така сума значно перевищує розмір очікуваного мита.
Теги:
Світ
Китай
ЄС
Європа
авто
Читайте також:
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
ЗСУ вразили військовий аеродром "Липецьк", де базувалися МіГ-31 і Су-35, та знищили засоби ППО на ТОТ Донеччини
Путін
Автор Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Мексиці відповіли на прохання України арештувати Путіна у разі його візиту до країни
путін
Автор Ірена Моляр
8 серпня, 2024 четвер
"Реакція була дивною": політолог Шлінчак про виступ Путіна щодо ситуації у Курській області
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 44.6
    Продаж 45.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 серпня
14:56
Оновлено
РФ ударила по супермаркету в Костянтинівці: 11 людей загинуло, 37 поранено
14:47
Семен Кривонос, директор НАБУ
Директор НАБУ Кривонос заявив, що службове розслідування виявило порушення у справі про тиск на викривачів
14:43
Оновлено
Андрій Білоусов
Міноборони РФ визнало, що українські сили наблизилися до Суджі в Курській області
14:05
Оновлено
Ірина Коляденко ( у синьому трико), Олімпіада-2024
Українка Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 у боротьбі
14:04
OPINION
Георгій Могильний
Хто винен у знесенні садиби Зеленських і як цього можна було уникнути?
13:57
Колона техніки
Аналітики VoxCheck підтвердили знищення колони російської техніки у Курській області
13:53
Оновлено
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (праворуч), Олімпіада-2024
Лузан та Рибачок принесли Україні срібло Олімпіади-2024 у веслуванні на каное
13:38
Камала Гарріс
Гарріс збільшила відрив від Трампа в опитуванні щодо президентських виборів у США, - Ipsos
12:58
"Я не відмовилася": Оля Полякова пояснила, чому не виступила на фестивалі Лайми Вайкуле
12:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар і євро
12:51
"Океан Ельзи" випустили оновлену версію пісні "Той день" спільно з YAKTAK, KOLA, SHUMEI та Jerry Heil
12:49
Британська розвідка розповіла, завдяки чому РФ просувається на фронті
12:34
Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати дощі на вихідних
12:23
Ексклюзив
хліб
Економіст Пендзин пояснив, чи підвищаться ціни на хліб в Україні
12:08
ракета ATACMS
Україна просить США дозволити бити далекобійними ракетами ATACMS по військових аеродромах РФ, - The Washington Post
12:06
OPINION
Ірина Федорів
Судова реформа. Хто з суддів Верховного Суду і чому зараз під прицілом у кремлівської мережі Telegram-каналів?
11:25
Канада
Канада тимчасово вивезла дітей своїх дипломатів з Ізраїлю
11:22
Мі-8
СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном, - Стерненко
11:13
Ілюстративне фото
У Києві зранку не працювали валідатори у наземному громадському транспорті
10:53
ЗСУ
"Одна з найсильніших бригад": Forbes назвало підрозділ, що діє на Курщині
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як зміняться європейські ціни на газ після того, як українці зайшли в Суджу, та війна, "яка йде не за планом". Акценти світових ЗМІ 9 серпня
10:37
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко назвав кількість військ, які РФ розмістила в Криму
10:33
У Києві правоохоронці затримали агентку РФ, яка організовувала підпали військових авто
10:18
шлюб
У перші пів року шлюбів в Україні поменшало на 15%, кількість розлучень зросла в півтора рази, - Опендатабот
10:14
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
ЗСУ вразили військовий аеродром "Липецьк", де базувалися МіГ-31 і Су-35, та знищили засоби ППО на ТОТ Донеччини
10:06
OPINION
Володимир Ар'єв
Дешева маніпуляція про "Мінськ" вже набридла
10:05
ЗСУ
Окупанти готуються до штурму в районі агрегатного заводу у Вовчанську, - ОТУ "Харків"
10:00
Партнерський матеріал
НБУ
Що таке фінансова інклюзія та як українці можуть отримати якісні банківські послуги: пояснення адвокатки
09:34
Держдепартамент США
У Держдепі США відреагували на рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною
09:26
Міхаель Кречмер
"Ми досягли своїх меж": прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні
09:20
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Чудово спланована й ризикована операція Сил оборони": аналітик Згурець про бої в Курській області РФ
09:04
обстріл Харківська область
РФ всю ніч атакувала Харківську область: постраждали п'ятеро людей
09:03
Чехія Україна
Брав участь в окупації Криму: суд у Празі заочно засудив росіянина до п'яти років в'язниці
08:52
сили ППО
Сили ППО знищили усі 27 російських дронів
08:33
F-22 Raptor
Американські винищувачі F-22 Raptor прибули до Ізраїлю для захисту країни
08:28
Оновлено
ЗСУ
На фронті за минулу добу відбулося 101 боєзіткнення: росіяни атакували на 10 напрямках
08:16
Вибух на підстанції
У Білгородській області заявили про пожежу на підприємстві через атаку БПЛА
08:04
OPINION
Валерій Чалий
Курськ: "Примушування до миру" по-українськи
07:55
смерть рашистським окупантам
РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 49 артсистем і 32 БПЛА
07:47
сектор Газа
США, Єгипет і Катар наполягають на термінових переговорах Ізраїлю і ХАМАС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV