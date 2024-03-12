"Клуб білого бізнесу": Гетманцев розповів про законопроєкт із послаблення контролю за підприємствами
Нардеп від "Слуги Народу", голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев розробив законопроєкт, яким запропонував створити в Україні "клуб білого бізнесу"
Про це він написав у Telegram.
Суть законопроєкту – у звільненні від податкових перевірок бізнесу, який має вищий за середній на ринку рівень сплати податків і розмір зарплат.
Перелік переглядатимуть щоквартально. Його веденням займатиметься Державна податкова служба, інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть наступні переваги:
- мораторій на документальні перевірки;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – п'ять календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
"Це якраз про новий суспільний договір держави й бізнесу", - написав Гетманцев.
- У листопаді минулого року Рада повернула податкові перевірки для бізнесу. Разом із цим мораторій на перевірки ФОП першої та другої групи збережено до грудня 2024 року.
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