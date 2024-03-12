"Клуб білого бізнесу": Гетманцев розповів про законопроєкт із послаблення контролю за підприємствами

Про це він написав у Telegram.

Суть законопроєкту – у звільненні від податкових перевірок бізнесу, який має вищий за середній на ринку рівень сплати податків і розмір зарплат.

Перелік переглядатимуть щоквартально. Його веденням займатиметься Державна податкова служба, інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть наступні переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – п'ять календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

"Це якраз про новий суспільний договір держави й бізнесу", - написав Гетманцев.