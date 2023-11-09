Рада підтримала в другому читанні розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки
Верховна Рада України на засіданні 9 листопада підтримала в другому читанні розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки з 1 грудня
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення проголосував 231 нардеп.
У тексті документа строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесли з 1 листопада на 1 грудня. Разом із цим мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
Прийняття законопроєкту є однією з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу.
Передісторія
26 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення податкових перевірок. Однак у серпні Железняк повідомив, що МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок. У вересні Кабмін схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім із МВФ вдалося домовитися, що він залишиться частковим, але буде розширеним.
Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт про розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки.
До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:
- мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість, аніж кредиторську;
- мали рівень сплати ПнП менший аніж 50% по галузі. І ПДВ менший аніж 50% по галузі;
- річний дохід становить понад 10 млн грн. При тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
Не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.
Водночас пріоритетними для перевірок будуть виробники тютюнової продукції, пального, алкоголю, гральний бізнес та фінансові послуги.
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