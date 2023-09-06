В Україні скасують мораторій на податкові перевірки. Подробиці
Кабінет Міністрів України схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок: під час воєнного стану їх здійснюватимуть за наявності безпечних умов
Про це інформує Міністерство фінансів України.
"Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законопроєкт пропонує відновити як планові, так і позапланові документальні перевірки з 1 жовтня цього року. Раніше їх проведення було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
Скасування мораторію необхідне для виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.
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